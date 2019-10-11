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Лукашенко призвал коллег по СНГ поддержать украинскую власть

Новости » Политика    11.10.2019 - 11:52
Лукашенко призвал коллег по СНГ поддержать украинскую власть
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.ua)

Об этом он заявил на саммите глав государств СНГ в Ашхабаде

Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите СНГ призвал поддержать новую украинскую властью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

По словам главы Беларуси, "мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине"

"Недавно украинская тема звучала. Хочу высказать свою позицию, поскольку как Президент России, так и я очень погружены в эту проблему. Потому что это у нас происходит. Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть. Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине", - сказал белорусский лидер.

Также Лукашенко призвал совместно разрешать замороженные конфликты на постсоветском пространстве.

"Вместе были, вместе воевали, а посмотрите, что творится на постсоветском пространстве. Сколько таких конфликтов… Почему мы не решаем эти вопросы? Если мы на что-то способны, надо решать эти проблемы, эти замороженные конфликты. Решать честно, справедливо. Не надо создавать ситуацию, когда на помощь нужно звать людей из-за океана: помогите нам решить эти проблемы. Давайте их решать сами и не создавать новые", - заявил Лукашенко.

Напомним, в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Лукашенко заявил, что урегулирование конфликта на Донбассе возможно путем более тесных переговоров Украины и России по этой проблеме.

Также РБК-Украина сообщало, что Лукашенко уверен в успешном мирном урегулировании конфликта на Донбассе. Он подчеркнул, что Беларусь готова помочь Украине с окончанием войны на Донбассе.

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