Зеленський про прямі переговори між РФ, Україною та США: Путін не готовий

Україна готова до будь-якого формату переговорів для завершення війни, але основним блокуванням залишаються дії Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на пресконференції за підсумками зустрічі лідерів ЕС щодо підтримки України.
Журналіст запитав, в який момент може виникнути необхідність для прямих переговорів між Росією, Україною та США за участю Європи, і які можливі блокування на цьому шляху. На що Зеленський відповів, що основним блокувальником є Росія, зокрема російський диктатор Володимир Путін, який наразі не готовий до таких переговорів.
"Блокування одне - Росія, а саме Путін. Він не готовий до прямих перемовин. Жодного формату перемовин я не боюсь. Ми у війні, не теоретично, а дуже практично, на жаль…Я готовий до будь-якого формату перемовин. Я ніколи не боявся, просто Путін хоче війни", - наголосив президент.
Зеленський зауважив, що людина, яка прагне війни, не може говорити про мир на перемовинах. Він підкреслив, що не є тією особою, яка буде мовчки сидіти або підтримувати наративи противника.
"Мене не цікавлять його бали в Криму, червона ікра, тощо. Не знаю, може, він когось у світі ще здивує, але для мене - вони динозаври. Вони хочуть просто нас з'їсти, а нам треба захищатися. Мені немає про що з ним просто поговорити. Якщо ми будемо слабкі на цих перемовинах, він буде погрожувати і максимально робити все, щоб Україна втратила свою суверенність. Ми цього не можемо допустити", - підсумував глава України.
Зауважимо, що до цього Зеленський розповів, хто представлятиме Європу на переговорах про закінчення війни.
Зауважимо, що Україна та Росія наразі не ведуть прямих переговорів щодо завершення війни. Натомість роль посередника між двома країнами виконують США.
Зеленський і раніше наголошував на важливості участі Європи у переговорах для досягнення мирного процесу, підкреслюючи, що Україні необхідні справедливі партнери.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримав цю ініціативу, заявивши, що Європа повинна отримати місце за столом переговорів. У свою чергу, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила впевненість у тому, що Європа матиме участь у переговорах щодо України.
Однак спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог сказав, що представники Європи не будуть "фізично сидіти" за столом переговорів. Хоча й заявив, що їх інтереси нібито будуть враховані.
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