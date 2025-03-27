Зеленский о прямых переговорах между РФ, Украиной и США: Путин не готов

Журналист спросил, в какой момент может возникнуть необходимость для прямых переговоров между Россией, Украиной и США с участием Европы, и какие возможные блокировки на этом пути. На что Зеленский ответил, что основным блокировщиком является Россия, в частности российский диктатор Владимир Путин, который пока не готов к таким переговорам.

"Блокировка одна - Россия, а именно Путин. Он не готов к прямым переговорам. Никакого формата переговоров я не боюсь. Мы в войне, не теоретически, а очень практически, к сожалению... Я готов к любому формату переговоров. Я никогда не боялся, просто Путин хочет войны", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что человек, который хочет войны, не может говорить о мире на переговорах. Он подчеркнул, что не является тем лицом, которое будет молча сидеть или поддерживать нарративы противника.

"Меня не интересуют его балы в Крыму, красная икра и тому подобное. Не знаю, может, он кого-то в мире еще удивит, но для меня - они динозавры. Они хотят просто нас съесть, а нам надо защищаться. Мне не о чем с ним просто поговорить. Если мы будем слабы на этих переговорах, он будет угрожать и максимально делать все, чтобы Украина потеряла свою суверенность. Мы этого не можем допустить", - подытожил глава Украины.