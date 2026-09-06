Трамп доручив підготувати пакет для миру в Україні, - Кушнер
США готують новий проект для завершення війни та досягнення довгострокового миру в Україні.
Про це заявив спецпредставник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер на пресконференції за підсумками переговорів у Києві, повідомляє РБК-Україна.
Підготовка рамкової угоди
За словами Кушнера, Вашингтон прагне не просто зупинити бойові дії, а розробити механізм, який гарантуватиме тривалий мир у регіоні.
США розраховують, що це дозволить припинити ворожнечу та відкриє можливість для реалізації потенціалу обох країн.
"Президент Трамп поставив нам задачу підготувати пакет для миру", - наголосив Кушнер.
Деталі переговорів
Спецпредставник підкреслив, що американська сторона високо цінує теплоту прийому з боку української влади та президента Володимира Зеленського.
Перед візитом до Києва американські представники також провели консультації в Москві.
"Президент зараз сфокусований на тому, щоб не просто зупинити конфлікт, а створити рамки, в яких можливо буде побудувати довгостроковий мир", - додав він.
Оновлено 21:00
Підхід команди Трампа до дипломатії
Кушнер зазначив, що команда президента США Дональда Трампа, до якої входять віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, а також представники оборонного відомства та розвідки, робить усе можливе для припинення війни.
За його словами, Трамп підходить до міжнародних питань із позиції бізнесу, орієнтуючись на концепцію "win-win" - створення можливостей, за яких сторони діють у власних інтересах.
"Перед цим ми сиділи з Німеччиною, яка раніше була ворогом США. У світі не існує таких понять як 'вічний ворог' чи 'вічний союзник'. Ми повинні підходити до рішення з ідеєю - який найкращий результат із цієї ситуації можливий, які вигоди можна отримати... Война - це негативний підхід, усі в програші", - наголосив Кушнер.
Головна мета Вашингтона
Радник Трампа підкреслив, що досягти миру було б простіше, якби відповідні кроки зробили раніше, однак зараз американська команда прикладає максимум зусиль.
Ключові пріоритети США у цьому процесі:
- Забезпечення інтересів Америки - головний орієнтир для президента Трампа під час вибору дипломатичної стратегії.
- Пошук гнучких рішень - наявність кількох можливих інструментів та способів досягнення миру.
- Взаємна вигода - вихід із конфлікту через прагматичний бізнес-підхід.
Візити спецпредставників США до Києва
Нагадаємо, спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели серію зустрічей у Києві.
Американська сторона переговорила з президентом Володимиром Зеленським, українською переговорною командою та представниками Європи.
Американські посадовці озвучили перші заяви про переговори та подальший шлях до миру.
За їхніми словами, США працюють над тим, щоб не просто призупинити конфлікт, а створити чіткі рамки для побудови довгострокового миру та припинення ворожнечі.