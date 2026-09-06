Трамп доручив підготувати пакет для миру в Україні, - Кушнер

США готують новий проект для завершення війни та досягнення довгострокового миру в Україні.

Про це заявив спецпредставник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер на пресконференції за підсумками переговорів у Києві, повідомляє РБК-Україна .

Підготовка рамкової угоди

За словами Кушнера, Вашингтон прагне не просто зупинити бойові дії, а розробити механізм, який гарантуватиме тривалий мир у регіоні.

США розраховують, що це дозволить припинити ворожнечу та відкриє можливість для реалізації потенціалу обох країн.

"Президент Трамп поставив нам задачу підготувати пакет для миру", - наголосив Кушнер.

Деталі переговорів

Спецпредставник підкреслив, що американська сторона високо цінує теплоту прийому з боку української влади та президента Володимира Зеленського.

Перед візитом до Києва американські представники також провели консультації в Москві.

"Президент зараз сфокусований на тому, щоб не просто зупинити конфлікт, а створити рамки, в яких можливо буде побудувати довгостроковий мир", - додав він.

Оновлено 21:00

Підхід команди Трампа до дипломатії

Кушнер зазначив, що команда президента США Дональда Трампа, до якої входять віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, а також представники оборонного відомства та розвідки, робить усе можливе для припинення війни.

За його словами, Трамп підходить до міжнародних питань із позиції бізнесу, орієнтуючись на концепцію "win-win" - створення можливостей, за яких сторони діють у власних інтересах.

"Перед цим ми сиділи з Німеччиною, яка раніше була ворогом США. У світі не існує таких понять як 'вічний ворог' чи 'вічний союзник'. Ми повинні підходити до рішення з ідеєю - який найкращий результат із цієї ситуації можливий, які вигоди можна отримати... Война - це негативний підхід, усі в програші", - наголосив Кушнер.

Головна мета Вашингтона

Радник Трампа підкреслив, що досягти миру було б простіше, якби відповідні кроки зробили раніше, однак зараз американська команда прикладає максимум зусиль.

Ключові пріоритети США у цьому процесі: