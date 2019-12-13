Зеленский проводит тайные встречи с Коломойским, - "Схемы"

Президент Украины Владимир Зеленский проводит тайные встречи с олигархом Игорем Коломойским. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Сообщается, что журналисты зафиксировали ряд фактов, которые могут свидетельствовать о трех тайных встречах Зеленского с Коломойским на территории многоэтажного дома в центре Киева, где живет президент. При этом в двух из трех случаев в то же время приезжали помощники Зеленского Сергей Шефир и Андрей Ермак.

Первая встреча

В частности, вечером 31 октября из офиса Коломойского выехал микроавтобус "Мерседес" и заехал в подземный паркинг дома на Грушевского, где живет президент. Также на территории дома были замечены авто Шефира и Ермака, при этом вокруг здания дежурила государственная охрана.

Позже журналисты сняли, как авто Ермака выезжало с территории дома, после чего вернулось и через полтора часа выехало одновременно с машиной Шефира. Второй автомобиль "Схемы" ранее видели возле офиса Коломойского, тогда Шефир подтвердил, что приезжал к олигарху.

Вторая встреча

15 ноября журналисты зафиксировали, как территории дома Зеленского одновременно оставили машины Ермака и Шефира. Позже с паркинга выехал микроавтобус "Мерседес Виано", который ранее постоянно видели возле офиса Коломойского. Этой машиной, в том числе, пользовался совладелец "Квартала 95" Тимур Миндич, который также живет в доме на Грушевского.

Однако съемочной группе удалось зафиксировать, как автобус заехал на закрытую территорию дома, Коломойского. Свет в окнах дома изначально не горел, но уже через 5 минут появился в одном из них.

Третья встреча

Третья встреча была зафиксирована в ночь на 19 октября, когда с закрытой территории дома Зеленского выехала "Шкода", которая свернула в направлении дома Коломойского. Журналисты смогли только зафиксировать закрытые ворота и охранника. Через пять минут автомобиль вместе с кортежем олигарха направился сторону офиса Коломойского и заехал на подземный паркинг.

Эту машину неоднократно фиксировали и у офиса Коломойского, и у дома, где он проживает. Как выяснили журналисты, в одной из квартир зарегистрирован его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов, а в другой - компания Дмитрия Дубилета, ИТ-директора "ПриватБанка" до его национализации.

"Схемы" отправили запрос в Офис президента с вопросами к Зеленскому, но ответа пока не получили. Шефир и Ермак отрицают информацию о встречах с Коломойским в доме на Грушевского. Сам олигарх тоже заявил, что виделся с президентом только один раз.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что за полгода президентства Владимира Зеленского ему не удалось убедить всех в своей независимости от олигарха Игоря Коломойского. Тот, в свою очередь, приложил массу усилий, чтобы намертво "привязать" к себе бывшего бизнес-партнера.