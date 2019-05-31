Зеленский провел первое на посту президента заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский провел первое под своим председательством заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

На совещании по энергетической безопасности Зеленский напомнил, что два года назад погибли 8 горняков на шахте "Степная" ("Львовуголь"), а в этом году на оккупированной части Луганской области погибли 17 человек на шахте "Схидкарбон".

"Проблемы в угольной отрасли имеют общие корни, где бы они ни возникали", - подчеркнул Зеленский.

Фото: заседание СНБО (president.gov.ua)

Отметим, Зеленский созвал СНБО из-за проблем угольной отрасли после того, как на шахте "Лесная" во Львовской области в результате обвала породы погибли два горняка.

"Случилось большое горе - мы потеряли двух людей. Мы сегодня услышали о проблемах относительно условий труда шахтеров, условий безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО", - сообщил президент.

Напомним, накануне секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что с 31 мая заседания Совета будут проходить в новом формате. По его словам, с сегодняшнего дня СНБО будет собираться на совещания.