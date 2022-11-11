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Зеленський провів зустріч зі спікером сейму Литви: про що говорили

Фото: Володимир Зеленський, президент України та спікер сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 11 листопада, президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером сеймасу Литовської Республіки Вікторією Чмілітє-Нільсен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента.

"Ми особливо вдячні за посилення нашої армії, за тренувальні місії, ремонт пошкодженої військової техніки, медичну допомогу нашим захисникам та їх реабілітацію", - зазначив Зеленський.

Під час переговорів було наголошено на важливості та принциповості понад десяти резолюцій на підтримку України, які були схвалені сеймасом Литви з початку російської агресії. На зустрічі було окремо наголошено, що російська агресія та ракетний терор проти української цивільної інфраструктури провокує дефіцит енергопостачання не лише в Україні, а й в усій Європі.

Саме тому було відзначено важливість уже започаткованої участі литовської сторони у відбудові українських об’єктів інфраструктури, які постраждали внаслідок російського вторгнення. Зеленський та Чмілітє-Нільсен обговорили подальшу взаємодію на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції України.

"Глава держави окремо подякував керівництву Литви за теплий прийом і допомогу українцям, які були вимушені залишити батьківщину через війну", - додали наостанок.

Нагадаємо, що із Литви в Україну прибули 13 генераторів. Їх вдалося придбати завдяки підтримці ініціативи зі збору коштів посольства під назвою "Aš esu Ukraina".

Також литовські прикордонники не пропустили в країну вагони з російською військовою символікою. Потяги прямували з РФ до Білорусі.

Раніше у Литві закликали до посилення ППО та санкцій проти Ірану через поставки ракет Росії.

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