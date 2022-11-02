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У Литві закликали до посилення ППО та санкцій проти Ірану через поставки ракет Росії

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Литва, Середа 02 листопада 2022 18:56
У Литві закликали до посилення ППО та санкцій проти Ірану через поставки ракет Росії Фото: міністр оборони Литви Литви Арвідас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Антон Малиновський

Україні необхідно надати нові системи протиракетної оборони, а проти Ірану потрібно ввести нові санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter литовського міністра оборони Арвідаса Анусаускаса.

"Якщо Росія планує розмістити іранські ракети біля північного кордону України, потреба в системах протиракетної оборони в усьому регіоні ще більша. А також необхідність економічних санкцій проти іранського режиму", - написав він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Іран готується відправити Росії близько 1 тисячі додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малого радіусу дії "земля-земля" та більше ударних безпілотників.

Нагадаємо, за даними української розвідки, РФ може застосувати проти України іранські балістичні ракети з дальністю до 700 кілометрів вже наступного місяця.

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