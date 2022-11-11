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Зеленский провел встречу со спикером сейма Литвы: о чем говорили

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины и спикер сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 11 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спикером сеймаса Литовской Республики Викторией Чмилите-Нильсен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента.

"Мы особенно благодарны за усиление нашей армии, за тренировочные миссии, ремонт поврежденной военной техники, медицинскую помощь нашим защитникам и их реабилитацию", - отметил Зеленский.

В ходе переговоров было отмечено важность и принципиальность более десяти резолюций в поддержку Украины, которые были одобрены сеймасом Литвы с начала российской агрессии. На встрече отдельно отмечалось, что российская агрессия и ракетный террор против украинской гражданской инфраструктуры провоцирует дефицит энергоснабжения не только в Украине, но и во всей Европе.

Именно поэтому была отмечена важность уже начатого участия литовской стороны в восстановлении украинских объектов инфраструктуры, пострадавших в результате российского вторжения. Зеленский и Чмилите-Нильсен обсудили дальнейшее взаимодействие на пути европейской и евроатлантической интеграции Украины.

"Глава государства отдельно поблагодарил руководство Литвы за теплый прием и помощь украинцам, вынужденным покинуть родину из-за войны", - добавили напоследок.

Напомним, что из Литвы в Украину прибыли 13 генераторов . Их удалось приобрести благодаря поддержке инициативы по сбору средств посольства под названием "Aš esu Ukraina".

Также литовские пограничники не пропустили в страну вагоны с русской военной символикой. Поезда следовали из РФ в Беларусь.

Ранее в Литве призвали к ужесточению ПВО и санкций против Ирана из-за поставок ракет России.

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