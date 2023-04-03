Зеленський провів зустріч з віце-канцлером Німеччини

Зеленський висловив подяку за дієву підтримку та солідарність з Україною уряду ФРН та особисто Роберта Габека з перших днів повномасштабної російської агресії.

"Ваш візит є потужним сигналом для наших громадян, наших військових, усіх нас", - зазначив президент.

Він наголосив, що відвідання Чернігівської області віце-канцлером Німеччини важливе з огляду на започаткування торік президентами двох держав програми патронату над муніципальним партнерством України та ФРН.

Зеленський також подякував Німеччині за лідерство в забезпеченні України необхідним оборонним озброєнням, зокрема шляхом надання німецьких танків Leopard та БМП Marder, а також за внесок у захист українського неба й відзначив важливість продовження цієї допомоги.

"Сьогодні ми дуже мотивовані деокуповувати нашу країну", - наголосив президент.

Під час перебування в Чернігівській області Зеленський разом з віце-канцлером Німеччини ознайомився з перебігом відновлювальних робіт на мостовому переході через річку Десна (Київський міст) та презентацією проекту відбудови інших мостопереходів у Чернігівській області.

Глава держави привітав готовність представників ділових кіл ФРН і німецьких підприємств долучатися до відбудови нашої країни.

Окрім того, німецькій стороні було запропоновано розглянути можливість фінансової підтримки відновлення мостової інфраструктури Чернігівської області.

Як повідомляється, загалом унаслідок повномасштабного російського вторгнення РФ у регіоні було зруйновано або пошкоджено 35 штучних споруд і мостів.