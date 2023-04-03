Зеленский провел встречу с вице-канцлером Германии

Зеленский выразил благодарность за действенную поддержку и солидарность с Украиной правительства ФРГ и Роберта Габека с первых дней полномасштабной российской агрессии.

"Ваш визит является мощным сигналом для наших граждан, наших военных, всех нас", - отметил президент.

Он подчеркнул, что посещение Черниговской области вице-канцлером Германии важно, учитывая начало прошлого года президентами двух государств программы патроната над муниципальным партнерством Украины и ФРГ.

Зеленский также поблагодарил Германию за лидерство в обеспечении Украины необходимым оборонным вооружением, в частности, путем предоставления немецких танков Leopard и БМП Marder, а также за вклад в защиту украинского неба и отметил важность продолжения этой помощи.

"Сегодня мы очень мотивированы деоккупировать нашу страну", - подчеркнул президент.

Во время пребывания в Черниговской области Зеленский вместе с вице-канцлером Германии ознакомился с ходом восстановительных работ на мостовом переходе через реку Десна (Киевский мост) и презентацией проекта восстановления других мостопереходов в Черниговской области.

Глава государства приветствовал готовность представителей деловых кругов ФРГ и немецких предприятий приобщаться к восстановлению нашей страны.

Кроме того, германской стороне было предложено рассмотреть возможность финансовой поддержки восстановления мостовой инфраструктуры Черниговской области.

Как сообщается, в результате полномасштабного российского вторжения РФ в регионе было разрушено или повреждено 35 искусственных сооружений и мостов.