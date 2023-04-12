Каллас знову очолила уряд Естонії

У середу, 12 квітня, Рійгікогу проголосував за надання мандата на формування уряду кандидату в прем'єр-міністри Кайє Каллас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

59 членів Рійгікогу проголосували "за", 38 - "проти".

У понеділок у Білому залі Держдуми Естонії "Партія реформ", "Естонія 200" і Соціал-демократична партія підписали коаліційний договір. Після цього президент Алар Каріс висунув кандидатуру Калласа на посаду прем'єр-міністра.

Тепер очікується, що Каллас вирушить до президента Естонії зі списком майбутніх міністрів нового уряду. Наразі ця зустріч запланована на понеділок, 17 квітня, після чого міністри складуть присягу в Рійгікогу.

Президент призначить новий уряд протягом трьох днів після того, як призначений прем'єр-міністр, який отримав від Національних зборів мандат на формування уряду, представить йому склад уряду.

Президент має можливість зустрітися з кандидатами в міністри до їх призначення, і Каріс оголосив у понеділок, що вже у вівторок почне зустрічатися з кандидатами в міністри, які підуть працювати до нього в новий уряд.

Нагадаємо, нещодавно "Партія реформ" прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас посіла перше місце на парламентських виборах. Цей результат гарантує, що Таллінн залишиться одним із найстійкіших проукраїнських урядів у Європі.

Додамо, що 8 квітня політичні сили Естонії оголосили про коаліційну угоду, яка також передбачає продовження підтримки України з усіх ключових питань.

10 квітня Кая Каллас оголосила, що відправляє уряд у відставку.

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