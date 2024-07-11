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Зеленський провів зустріч з представниками оборонних компаній США: що обговорювали

Четвер 11 липня 2024 06:45
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Зеленський провів зустріч з представниками оборонних компаній США: що обговорювали Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Вашингтоні відбувалась зустріч президента України Володимира Зеленського з представниками оборонних компаній США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови держави.

Під час зустрічі сторони обговорили перспективи спільного оборонного виробництва.

"Насамперед боєприпасів, систем ППО, гармат, бронетехніки та безпілотників, забезпечення ремонту та обслуговування військової техніки", - повідомив президент.

Він зазначив, що зустріч пройшла у посольстві України в США та наостанок висловив слова подяки за співпрацю й допомогу Україні в захисті свободи та демократії.

Нагадаємо, що у декларації Вашингтонського саміту НАТО пообіцяло надати Україні допомогу в розмірі 40 млрд євро протягом наступного року. Гроші підуть на закупівлю військової техніки, військову підготовку, підтримку оборонної інфраструктури та інше.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Канада оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн доларів.

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