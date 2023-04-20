Зеленський провів зустріч із мером Парижа та президентом Комітету регіонів ЄС

У четвер, 20 квітня, у межах проведення Міжнародного саміту міст та регіонів президент України Володимир Зеленський зустрівся з мером Парижа Анн Ідальго та президентом Комітету регіонів Європейського Союзу Васко Кордейру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
"Під час зустрічі обговорили важливість підтримки ініціативи Комітету із мобілізації регіонів ЄС навколо відновлення України. Відзначивши вагому допомогу, яку надали та продовжили надавати Україні Париж і Комітет регіонів ЄС від самого початку повномасштабної війни з РФ", - зазначив Зеленський.
Президент також виразив вдячність Ідальго за її непохитну позицію в питанні недопущення російських спортсменів до міжнародних змагань, напередодні Олімпійських ігор у Парижі наступного року.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що мер Парижа Анн Ідальго востаннє відвідувала Київ 9 лютого. Вона виступила у столичній мерії та заявила про своє небажання бачити представників Росії на Олімпіаді в Парижі.
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