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Зеленский провел встречу с мэром Парижа и президентом Комитета регионов ЕС

Фото: Зеленский встретился с мэром Парижа и президентом Комитета регионов ЕС (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В четверг, 20 апреля, в рамках Международного саммита городов и регионов президент Украины Владимир Зеленский встретился с мэром Парижа Анн Идальго и президентом Комитета регионов Европейского Союза Васко Кордейру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"В ходе встречи обсудили важность поддержки инициативы Комитета по мобилизации регионов ЕС вокруг восстановления Украины. Отметив весомую помощь, которую оказали и продолжили оказывать Украине Париж и Комитет регионов ЕС с самого начала полномасштабной войны с РФ", - отметил Зеленский.

Президент также выразил благодарность Идальго за ее непоколебимую позицию в вопросе недопущения российских спортсменов к международным соревнованиям накануне Олимпийских игр в Париже в следующем году.

"На следующих Олимпийских играх в Париже в 2024 году, если война будет продолжаться, если россияне все еще будут атаковать вас, это будет означать, что они атакуют нас и наши ценности. И, по-моему, российских спортсменов нельзя принимать в Париже, если продолжается война ", - подчеркнула Идальго.

Кроме того, Зеленский вручил мэру французской столицы почетное отличие "Город-спасатель", которое было присвоено Парижу его указом.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что мэр Парижа Анн Идальго в последний раз посещала Киев 9 февраля. Она выступила в столичной мэрии и заявила о своем нежелании видеть представителей России на Олимпиаде в Париже.

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Владимир ЗеленскийФранцияПариж