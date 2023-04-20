Зеленский провел встречу с мэром Парижа и президентом Комитета регионов ЕС

"В ходе встречи обсудили важность поддержки инициативы Комитета по мобилизации регионов ЕС вокруг восстановления Украины. Отметив весомую помощь, которую оказали и продолжили оказывать Украине Париж и Комитет регионов ЕС с самого начала полномасштабной войны с РФ", - отметил Зеленский.

Президент также выразил благодарность Идальго за ее непоколебимую позицию в вопросе недопущения российских спортсменов к международным соревнованиям накануне Олимпийских игр в Париже в следующем году.

"На следующих Олимпийских играх в Париже в 2024 году, если война будет продолжаться, если россияне все еще будут атаковать вас, это будет означать, что они атакуют нас и наши ценности. И, по-моему, российских спортсменов нельзя принимать в Париже, если продолжается война ", - подчеркнула Идальго.

Кроме того, Зеленский вручил мэру французской столицы почетное отличие "Город-спасатель", которое было присвоено Парижу его указом.