Зеленський провів зустріч із делегацією американських конгресменів
У п'ятницю, 5 травня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією американських конгресменів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу глави держави.
"Такий візит в Україну є потужним сигналом підтримки з боку Сполучених Штатів нашої держави та всього українського народу. Цінуємо потужну двопалатну та двопартійну підтримку", - написав Зеленський
Президент також подякував за комплексну допомогу Україні, що надається Сполученими Штатами, "в нашій боротьбі за власне майбутнє та за майбутнє наших спільних цінностей - свободи й демократії".
"Продовження такої допомоги є запорукою успіху України в боротьбі з російською агресією", - наголосив Зеленський.
Глава держави поінформував американську делегацію про ситуацію на передовій. У цьому контексті під час зустрічі було детально обговорено ключові напрями подальшої американської допомоги у сфері безпеки й оборони. Президент окремо розповів про першочергові потреби сил оборони України.
На зустрічі також було порушено питання подовження дії зернового коридору, ситуації на Запорізькій АЕС, інші важливі теми.
Нагадаємо, США у середу, 3 травня, оголосили про надання нового озброєння Україні у рамках чергового пакету військової допомоги.
Також раніше ми писали, що Сполучені Штати працюють над збільшенням засобів ППО в Україні.
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