Зеленський провів зустріч із делегацією американських конгресменів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Такий візит в Україну є потужним сигналом підтримки з боку Сполучених Штатів нашої держави та всього українського народу. Цінуємо потужну двопалатну та двопартійну підтримку", - написав Зеленський

Президент також подякував за комплексну допомогу Україні, що надається Сполученими Штатами, "в нашій боротьбі за власне майбутнє та за майбутнє наших спільних цінностей - свободи й демократії".



"Продовження такої допомоги є запорукою успіху України в боротьбі з російською агресією", - наголосив Зеленський.

Глава держави поінформував американську делегацію про ситуацію на передовій. У цьому контексті під час зустрічі було детально обговорено ключові напрями подальшої американської допомоги у сфері безпеки й оборони. Президент окремо розповів про першочергові потреби сил оборони України.

На зустрічі також було порушено питання подовження дії зернового коридору, ситуації на Запорізькій АЕС, інші важливі теми.