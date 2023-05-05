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Зеленский провел встречу с делегацией американских конгрессменов

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Киев, Пятница 05 мая 2023 21:03
Зеленский провел встречу с делегацией американских конгрессменов Фото: Зеленский провел встречу с делегацией американских конгрессменов (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В пятницу, 5 мая президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией американских конгрессменов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Такой визит в Украину - мощный сигнал поддержки со стороны Соединенных Штатов нашего государства и всего украинского народа. Ценим мощную двухпалатную и двухпартийную поддержку", - написал Зеленский.

Президент также поблагодарил за комплексную помощь Украине, оказываемую Соединенными Штатами, "в нашей борьбе за собственное будущее и за будущее наших общих ценностей - свободы и демократии".

"Продолжение такой помощи является залогом успеха Украины в борьбе с российской агрессией", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства проинформировал американскую делегацию о ситуации на передовой. В этом контексте в ходе встречи были подробно обсуждены ключевые направления дальнейшей американской помощи в сфере безопасности и обороны. Президент отдельно рассказал о первоочередных потребностях сил обороны Украины.

На встрече также подняли вопрос продления действия зернового коридора, ситуации на Запорожской АЭС, другие важные темы.

Напомним, США в среду, 3 мая, объявили о предоставлении нового вооружения Украине в рамках очередного пакета военной помощи.

Также ранее мы писали, что Соединенные Штаты работают над увеличением средств ПВО в Украине.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки
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