Зеленський провів засідання Ставки: розглянули ситуацію під Бахмутом і не тільки

Сьогодні, 26 січня, Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Під час засідання було детально розглянуто ситуацію на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Було заслухано доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо поточного стану справ на фронті, детально розглянуто ситуацію на Бахмутському напрямку", - заявили в ОП.

Учасники засідання обговорили питання щодо надходження озброєння й техніки та її оперативного розподілу по угрупованнях військ. Окремо під час засідання приділили увагу підготовці українських захисників за кордоном.

Також на засіданні йшлося про ліквідацію наслідків нещодавньої ракетної атаки ворога на територію України та заходи для протидії майбутнім загрозам.