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Данілов анонсував важливі оборонні рішення для кожної області України

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Київ, Середа 25 січня 2023 21:30
Данілов анонсував важливі оборонні рішення для кожної області України Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

На наступній Ставці верховного головнокомандувача планується ухвалити важливі оборонні рішення для кожної області України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данилова в ефірі телемарафону.

За його словами, останнім часом багато людей вважають, що перемога України вже "лежить у кишені", і це дуже небезпечно.

"Нам треба готуватися, нам потрібно дуже уважно стежити за всіма подіями, що відбуваються на території наших міст. Більше того, можу анонсувати, що на найближчому засіданні Ставки верховного головнокомандувача будуть ухвалені певні рішення у розрізі кожної області, яка знаходиться на території нашої країни. Які це будуть рішення, ми вам обов'язково повідомимо одразу після засідання Ставки", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, раніше Данілов заявляв , що росіяни намагаються використати українських кримінальних авторитетів для розхитування ситуації в країні.

Також ми писали, що, за словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, Ставка верховного головнокомандувача приймає рішення щодо військових та тактичних операцій.

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РНБО Олексій Данілов Війна Росії проти України
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Данілов анонсував важливі оборонні рішення для кожної області України
Данілов анонсував важливі оборонні рішення для кожної області України
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