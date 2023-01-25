Данілов анонсував важливі оборонні рішення для кожної області України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данилова в ефірі телемарафону.

За його словами, останнім часом багато людей вважають, що перемога України вже "лежить у кишені", і це дуже небезпечно.

"Нам треба готуватися, нам потрібно дуже уважно стежити за всіма подіями, що відбуваються на території наших міст. Більше того, можу анонсувати, що на найближчому засіданні Ставки верховного головнокомандувача будуть ухвалені певні рішення у розрізі кожної області, яка знаходиться на території нашої країни. Які це будуть рішення, ми вам обов'язково повідомимо одразу після засідання Ставки", - зазначив Данілов.