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Зеленский провел заседание Ставки: рассмотрели ситуацию под Бахмутом и не только

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Украина, Четверг 26 января 2023 19:33
Зеленский провел заседание Ставки: рассмотрели ситуацию под Бахмутом и не только Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 26 января, Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. В ходе заседания была подробно рассмотрена ситуация на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Были заслушаны доклады командующих войск оперативных направлений относительно текущего положения дел на фронте, подробно рассмотрена ситуация на Бахмутском направлении", - заявили в ОП.

Участники заседания обсудили вопросы поступления вооружения и техники и ее оперативного распределения по группировкам войск. Отдельно во время заседания было уделено внимание подготовке украинских защитников за рубежом.

Также на заседании шла речь о ликвидации последствий недавней ракетной атаки врага на территорию Украины и мерах по противодействию будущим угрозам.

Напомним, вчера секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на сегодняшнем заседании ставки планировалось принять важные оборонные решения для каждой области Украины.

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