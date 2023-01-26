Зеленский провел заседание Ставки: рассмотрели ситуацию под Бахмутом и не только

Сегодня, 26 января, Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. В ходе заседания была подробно рассмотрена ситуация на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Были заслушаны доклады командующих войск оперативных направлений относительно текущего положения дел на фронте, подробно рассмотрена ситуация на Бахмутском направлении", - заявили в ОП.

Участники заседания обсудили вопросы поступления вооружения и техники и ее оперативного распределения по группировкам войск. Отдельно во время заседания было уделено внимание подготовке украинских защитников за рубежом.

Также на заседании шла речь о ликвидации последствий недавней ракетной атаки врага на территорию Украины и мерах по противодействию будущим угрозам.