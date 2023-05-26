Зеленський провів засідання Ставки: продовжуємо рухатись до дуже важливих кроків

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Було порушено питання ситуації на фронті та інші.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.
Що обговорили під час засідання:
"Продовжуємо рухатись до дуже важливих кроків", - написав Володимир Зеленський.
Під час минулої Ставки Міноборони доповіло про забезпечення наших воїнів боєприпасами. Зокрема сторони порушили питання постачання техніки, нарощення українського виробництва й особливу увагу приділили питанню авіації.
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