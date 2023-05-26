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Зеленський провів засідання Ставки: продовжуємо рухатись до дуже важливих кроків

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Було порушено питання ситуації на фронті та інші.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

Що обговорили під час засідання:

  • оперативну ситуацію на фронті та за окремими напрямками;
  • темпи оснащення технікою та всім необхідним бригад наступу;
  • перспективи нарощування вітчизняного виробництва дефіцитних боєприпасів;
  • останні повітряні удари Росії по українських міста та можливості посилення захисту від них.

"Продовжуємо рухатись до дуже важливих кроків", - написав Володимир Зеленський.

Минула Ставка

Під час минулої Ставки Міноборони доповіло про забезпечення наших воїнів боєприпасами. Зокрема сторони порушили питання постачання техніки, нарощення українського виробництва й особливу увагу приділили питанню авіації.

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