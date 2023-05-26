Зеленский провел заседание Ставки: продолжаем двигаться к очень важным шагам

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Был поднят вопрос ситуации на фронте и другие.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.
Что обсудили во время заседания:
"Продолжаем двигаться к очень важным шагам", - написал Владимир Зеленский.
Во время прошлой Ставки Минобороны доложило об обеспечении наших воинов боеприпасами. В частности, стороны подняли вопрос поставки техники, наращивания украинского производства и особое внимание уделили вопросу авиации.
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