Зеленський провів засідання Ставки: продовжуємо рухатись до дуже важливих кроків
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Було порушено питання ситуації на фронті та інші.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.
Що обговорили під час засідання:
- оперативну ситуацію на фронті та за окремими напрямками;
- темпи оснащення технікою та всім необхідним бригад наступу;
- перспективи нарощування вітчизняного виробництва дефіцитних боєприпасів;
- останні повітряні удари Росії по українських міста та можливості посилення захисту від них.
"Продовжуємо рухатись до дуже важливих кроків", - написав Володимир Зеленський.
Минула Ставка
Під час минулої Ставки Міноборони доповіло про забезпечення наших воїнів боєприпасами. Зокрема сторони порушили питання постачання техніки, нарощення українського виробництва й особливу увагу приділили питанню авіації.
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