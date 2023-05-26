Зеленський провів засідання Ставки: продовжуємо рухатись до дуже важливих кроків

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Було порушено питання ситуації на фронті та інші.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

Що обговорили під час засідання: оперативну ситуацію на фронті та за окремими напрямками;

темпи оснащення технікою та всім необхідним бригад наступу;

перспективи нарощування вітчизняного виробництва дефіцитних боєприпасів;

останні повітряні удари Росії по українських міста та можливості посилення захисту від них. "Продовжуємо рухатись до дуже важливих кроків", - написав Володимир Зеленський. Минула Ставка Під час минулої Ставки Міноборони доповіло про забезпечення наших воїнів боєприпасами. Зокрема сторони порушили питання постачання техніки, нарощення українського виробництва й особливу увагу приділили питанню авіації.