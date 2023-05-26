Зеленский провел заседание Ставки: продолжаем двигаться к очень важным шагам
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Был поднят вопрос ситуации на фронте и другие.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.
Что обсудили во время заседания:
- оперативную ситуацию на фронте и по отдельным направлениям;
- темпы оснащения техникой и всем необходимым бригад наступления;
- перспективы наращивания отечественного производства дефицитных боеприпасов;
- последние воздушные удары России по украинским городам и возможности усиления защиты от них.
"Продолжаем двигаться к очень важным шагам", - написал Владимир Зеленский.
Прошлая Ставка
Во время прошлой Ставки Минобороны доложило об обеспечении наших воинов боеприпасами. В частности, стороны подняли вопрос поставки техники, наращивания украинского производства и особое внимание уделили вопросу авиации.
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