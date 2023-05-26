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Зеленский провел заседание Ставки: продолжаем двигаться к очень важным шагам

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Пятница 26 мая 2023 19:06
Зеленский провел заседание Ставки: продолжаем двигаться к очень важным шагам Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Был поднят вопрос ситуации на фронте и другие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

Что обсудили во время заседания:

  • оперативную ситуацию на фронте и по отдельным направлениям;
  • темпы оснащения техникой и всем необходимым бригад наступления;
  • перспективы наращивания отечественного производства дефицитных боеприпасов;
  • последние воздушные удары России по украинским городам и возможности усиления защиты от них.

"Продолжаем двигаться к очень важным шагам", - написал Владимир Зеленский.

Прошлая Ставка

Во время прошлой Ставки Минобороны доложило об обеспечении наших воинов боеприпасами. В частности, стороны подняли вопрос поставки техники, наращивания украинского производства и особое внимание уделили вопросу авиации.

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