Зеленский провел заседание Ставки: продолжаем двигаться к очень важным шагам

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Был поднят вопрос ситуации на фронте и другие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

Что обсудили во время заседания: оперативную ситуацию на фронте и по отдельным направлениям;

темпы оснащения техникой и всем необходимым бригад наступления;

перспективы наращивания отечественного производства дефицитных боеприпасов;

последние воздушные удары России по украинским городам и возможности усиления защиты от них. "Продолжаем двигаться к очень важным шагам", - написал Владимир Зеленский. Прошлая Ставка Во время прошлой Ставки Минобороны доложило об обеспечении наших воинов боеприпасами. В частности, стороны подняли вопрос поставки техники, наращивания украинского производства и особое внимание уделили вопросу авиации.