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Зеленський провів засідання Ставки: обговорювали майбутні операції ЗСУ

Київ, П'ятниця 15 вересня 2023 19:45
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Зеленський провів засідання Ставки: обговорювали майбутні операції ЗСУ Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/navy mil gov ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Однією з тем обговорень стали майбутні операції українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в Telegram.

За його словами, під час засідання було проведено детальний огляд ситуації на фронті на усіх напрямках. Доповідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувачі щодо обстановки у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій областях та на півдні. Також були доповіді розвідок.

"Звіт про завершені спеціальні операції та планування майбутніх", - розповів Зеленський.

У той же час учасники засідання порушили питання постачання зброї, боєприпасів та всього необхідного для фронту.

На Ставці була і велика доповідь Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості щодо динаміки власного виробництва та перспектив його нарощування.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські воїни з початку літа продовжують наступ на окремих ділянках фронту.

Їхній успіх спостерігається під Бахмутом і на Запорізькому напрямку. При цьому на Куп'янському та Лиманському напрямках наші бійці обороняються.

Сьогодні, 15 вересня, стало відомо, що воїни ЗСУ звільнили від росіян село Андріївка Бахмутського району.

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Володимир Зеленський Валерій Залужний Війна Росії проти України Контрнаступ ЗСУ
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