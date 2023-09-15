Зеленский провел заседание Ставки: обсуждали будущие операции ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Одной из тем обсуждений стали будущие операции украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Telegram.
По его словам, во время заседания был проведен детальный обзор ситуации на фронте по всем направлениям. Докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующие насчет обстановки в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской областях и на юге. Также были доклады разведок.
"Отчет о завершенных специальных операциях и планировании будущих", - рассказал Зеленский.
В то же время участники заседания подняли вопрос поставок оружия, боеприпасов и всего необходимого для фронта.
На Ставке был и большой доклад Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности насчет динамики собственного производства и перспектив его наращивания.
Контрнаступление ВСУ
Напомним, украинские воины с начала лета продолжают наступление на отдельных участках фронта.
Их успех наблюдается под Бахмутом и на Запорожском направлении. При этом на Купянском и Лиманском направлениях наши бойцы обороняются.
Сегодня, 15 сентября, стало известно, что воины ВСУ освободили от россиян село Андреевка Бахмутского района.
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