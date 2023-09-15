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Зеленский провел заседание Ставки: обсуждали будущие операции ВСУ

Киев, Пятница 15 сентября 2023 19:45
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Зеленский провел заседание Ставки: обсуждали будущие операции ВСУ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/navy mil gov ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Одной из тем обсуждений стали будущие операции украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Telegram.

По его словам, во время заседания был проведен детальный обзор ситуации на фронте по всем направлениям. Докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующие насчет обстановки в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской областях и на юге. Также были доклады разведок.

"Отчет о завершенных специальных операциях и планировании будущих", - рассказал Зеленский.

В то же время участники заседания подняли вопрос поставок оружия, боеприпасов и всего необходимого для фронта.

На Ставке был и большой доклад Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности насчет динамики собственного производства и перспектив его наращивания.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские воины с начала лета продолжают наступление на отдельных участках фронта.

Их успех наблюдается под Бахмутом и на Запорожском направлении. При этом на Купянском и Лиманском направлениях наши бойцы обороняются.

Сегодня, 15 сентября, стало известно, что воины ВСУ освободили от россиян село Андреевка Бахмутского района.

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Владимир Зеленский Валерий Залужный Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
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