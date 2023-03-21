Зеленський провів засідання Ставки: обговорили обстановку на фронті та надходження зброї

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Також під час Ставки були порушення питання:

"Учасники заслухали доповідь Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про оперативну обстановку на основних напрямках фронту. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про перебіг бойових дій у межах зон відповідальності ОСУВ "Хортиця", "Таврія", "Одеса" та "Північ", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що під час минулої Ставки було порушено питання перебігу бойових дій у найскладніших точках фронту.

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