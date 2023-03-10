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Зеленський провів засідання Ставки: обговорили можливості посилення оборони в Бахмуті

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 10 березня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з тем обговорень стала ситуація навколо Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Щойно закінчилося засідання Ставки. Головнокомандувач (Валерій Залужний - ред.), командувачі напрямків доповідали про ситуацію на передовій, загалом у захисті держави. Схід і південь, кордон. Бахмут і наші можливості посилитися там. Наші відповіді на удари терористів", - розповів голова держави.

Також він додав, що на Ставці було обговорено посилення захисту Херсона і громад Дніпропетровської, Чернігівської та Сумської областей.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Україна продовжує оборону Бахмута, щоб не відкрити росіянам дорогу до окупації інших населених пунктів Донецької області.

Також ми писали, що, за словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр, ситуація у Бахмуті зараз загострена, але захисники роблять все, щоб окупанти не прорвалися.

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Володимир ЗеленськийДонецька областьБахмутЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України