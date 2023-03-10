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Зеленский провел заседание Ставки: обсудили возможности усиления обороны в Бахмуте

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 10 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Одной из тем обсуждений стала ситуация вокруг Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Только что закончилось заседание Ставки. Главнокомандующий (Валерий Залужный - ред.), командующие направлениями докладывали о ситуации на передовой, в целом в защите государства. Восток и юг, граница. Бахмут и наши возможности усилиться там. Наши ответы на удары террористов", - рассказал глава государства.

Также он добавил, что на Ставке обсуждалось усиление защиты Херсона и общин Днепропетровской, Черниговской и Сумской областей.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Украина продолжает оборону Бахмута, чтобы не открыть россиянам дорогу к оккупации других населенных пунктов Донецкой области.

Также мы писали, что, по словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, ситуация в Бахмуте сейчас обострена, но защитники делают все, чтобы оккупанты не прорвались.

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Владимир ЗеленскийДонецкая областьБахмутВооруженные силы УкраиныВойна России против Украины