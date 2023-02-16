Зеленський провів засідання Ставки: обговорили ситуацію та перспективи на кожному напрямку

Сьогодні, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Учасники, зокрема, обговорили ситуацію на кожному окремому оперативному напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення голови держави.
"Провів сьогодні чергове засідання Ставки і в ньому взяли участь усі командувачі оперативних напрямків. Детально заслухали ситуацію щодо кожного з напрямків та перспективи - теж щодо кожного з оперативних напрямків", - розповів президент.
За словами Зеленського, крім цього обговорювалися постачання зброї та боєприпасів, підготовка наших військових, плани та можливості ворога та потенціал відповіді України.
"Тримати ситуацію на фронті і готуватися до будь-яких ескалаційних кроків ворога - це пріоритет на найближчий час. Просуватися в подальшому звільненні нашої землі - це пріоритет, який ретельно готуємо", - додав він.
Нагадаємо, раніше Зеленський підтвердив, що Росія розпочала свій новий наступ в Україні, атаки спостерігаються вже на кількох напрямках.
Також ми писали, що українські військові сьогодні, 16 лютого, завдали кількох ефективних ударів по росіянам.
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