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Зеленський провів засідання Ставки: обговорили ситуацію та перспективи на кожному напрямку

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Учасники, зокрема, обговорили ситуацію на кожному окремому оперативному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення голови держави.

"Провів сьогодні чергове засідання Ставки і в ньому взяли участь усі командувачі оперативних напрямків. Детально заслухали ситуацію щодо кожного з напрямків та перспективи - теж щодо кожного з оперативних напрямків", - розповів президент.

За словами Зеленського, крім цього обговорювалися постачання зброї та боєприпасів, підготовка наших військових, плани та можливості ворога та потенціал відповіді України.

"Тримати ситуацію на фронті і готуватися до будь-яких ескалаційних кроків ворога - це пріоритет на найближчий час. Просуватися в подальшому звільненні нашої землі - це пріоритет, який ретельно готуємо", - додав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський підтвердив, що Росія розпочала свій новий наступ в Україні, атаки спостерігаються вже на кількох напрямках.

Також ми писали, що українські військові сьогодні, 16 лютого, завдали кількох ефективних ударів по росіянам.

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