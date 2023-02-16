Зеленский провел заседание Ставки: обсудили ситуацию и перспективы на каждом направлении

"Провел сегодня очередное заседание Ставки и в нем приняли участие все командующие оперативных направлений. Детально заслушали ситуацию по каждому из направлений и перспективы - тоже по каждому из оперативных направлений", - рассказал президент.

По словам Зеленского, помимо этого обсуждались поставки оружия и боеприпасов, подготовка наших военных, планы и возможности врага и потенциал ответа Украины.

"Держать ситуацию на фронте и готовиться к любым эскалационным шагам врага - это приоритет на ближайшее время. Продвигаться в дальнейшем освобождении нашей земли - это приоритет, который тщательно готовим", - добавил он.