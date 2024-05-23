Зеленський провів засідання Ставки: намір окупантів зрозумілий, знаємо, як відповідати

"Очна доповідь головкома, який усі ці дні перебував в Харківській області і керував обороною регіону. Повна картина бойових дій на Харківському напрямку та на Донбасі. Намір окупантів зрозумілий: відтягнути наші сили на північ, щоб просунутися на сході. Знаємо, як відповідати", - розповів президент.

Зеленський зазначив, що на Ставці також доповідав й міністр оборони Рустем Умєров. Він розповів про забезпечення армії всім необхідним та графіки надходження зброї з оголошених та очікуваних пакетів допомоги від партнерів.

Також була онлайн-доповідь голови ДПСУ Сергія Дейнеки, який продовжує працювати у прикордонних районах, щодо ситуації в Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

"Доповіді розвідок: начальник ГУР МО Кирило Буданов, голова СЗР Олег Іващенко. Окрім планів РФ на полі бою розвідники отримали багато даних щодо стратегії зриву Саміту миру. Це стало головним завданням російської дипломатії та зовнішньої розвідки на найближчий час", - додав Зеленський.