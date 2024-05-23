Зеленский провел заседание Ставки: намерение оккупантов понятно, знаем, как отвечать

В среду, 23 мая, прошло очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На ней лично присутствовал вернувшийся из Харьковской области главком ВСУ Александр Сырский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента Владимира Зеленского в Telegram-канале.
"Очный доклад главкома, который все эти дни находился в Харьковской области и руководил обороной региона. Полная картина боевых действий на Харьковском направлении и на Донбассе. Намерение оккупантов понятно: оттянуть наши силы на север, чтобы продвинуться на востоке. Знаем, как отвечать", - рассказал президент.
Зеленский отметил, что на Ставке также докладывал и министр обороны Рустем Умеров. Он рассказал об обеспечении армии всем необходимым и графике поступления оружия из объявленных и ожидаемых пакетов помощи от партнеров.
Также был онлайн-доклад главы ГПСУ Сергея Дейнеко, который продолжает работать в приграничных районах, по ситуации в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.
"Доклады разведок: начальник ГУР МО Кирилл Буданов, глава СВР Олег Иващенко. Кроме планов РФ на поле боя разведчики получили много данных о стратегии срыва Саммита мира. Это стало главной задачей российской дипломатии и внешней разведки на ближайшее время", - добавил Зеленский.
Напомним, в начале мая россияне начали наступательную операцию в Харьковской области, в частности, дошли до города Волчанск. В то же время продолжаются бои и на других направлениях.
По данным Генштаба, за эти сутки российские войска 53 раза пытались продвинуться вперед, но ВСУ сдерживают врага. Активные бои сегодня ведутся на Купянском, Краматорском и Покровском направлениях. Подробнее - читайте в актуальной сводке Генштаба.
Кроме того, как сообщал ранее главком Сырский, российская армия "застряла" в Волчанске в Харьковской области. По его словам, враг понес большие потери, поэтому сейчас перебрасывает туда резервы с других направлений, чтобы поддержать активные штурмовые действия.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.