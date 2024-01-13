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Зеленський провів відеоконференцію з лідерами коаліції парламенту Болгарії

Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський провів спільну відеоконференцію з лідерами коаліції парламенту Болгарії Бойко Борисовим, Деляном Пеєвським і Кирилом Петковим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал українського президента.

"Дякую за нещодавнє рішення болгарського парламенту щодо надання підтримки Україні", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що такі рішення дуже посилюють Україну та підвищують стійкість нашого опору.

"Посилення нашої армії є посиленням нашого суспільства", - сказав він.

Допомога від Болгарії

Болгарія з перших днів повномасштабного вторгнення РФ надає Україні різну допомогу. Так, нещодавно парламент Болгарії за зачиненими дверима проголосував за постачання непридатних до експлуатації ракет С-300 України.

Крім того, Болгарія передасть Україні близько 150 тисяч євро на гуманітарну допомогу через складну ситуацію через повномасштабне вторгнення РФ.

Нещодавно парламент Болгарії ратифікував угоду про постачання Україні бронетранспортерів.

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