Зеленський провів телефонні переговори з прем'єром Японії, - ЗМІ

Під час розмови японський прем'єр підтвердив свою позицію щодо російського вторгнення. Він зазначив, що як голова G7 він буде продовжувати підтримку і санкційний тиск на Росію у співпраці з міжнародними партнерами.

За даними ЗМІ, прем'єр-міністр Японії та Зеленський обговорили деталі можливого візиту Кісіди до України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак запросив прем'єра Японії до України.

Також зазначимо, що цього року Японія головує в G7. З лідерів "Великої сімки" лише очільники Японії та США не були в Україні з початку широкомасштабної війни.

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