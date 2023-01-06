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Зеленский провел телефонные переговоры с премьером Японии, - СМИ

Фото: премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида провели телефонный разговор сегодня, 6 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японский телеканал NHK.

Во время разговора японский премьер подтвердил свою позицию по поводу российского вторжения. Он отметил, что как председатель G7 он будет продолжать поддержку и санкционное давление на Россию в сотрудничестве с международными партнерами.

По данным СМИ, премьер-министр Японии и Зеленский обсудили детали возможного визита Кисиды в Украину.

Напомним, ранее стало известно, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак пригласил премьера Японии в Украину.

Также отметим, что в этом году Япония председательствует в G7. Из лидеров "Большой семерки" только главы Японии и США не были в Украине с начала широкомасштабной войны.

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Владимир ЗеленскийПремьер-министрЯпония