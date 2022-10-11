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Зеленський провів Ставку: стали відомі ключові питання

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 жовтня, провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Учасники обговорили актуальну ситуацію на передовій та подальшу деокупацію території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови держави.

"Відбулося чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Розглянули низку важливих питань. Передусім обговорили ситуацію на передовій і відзначили якісну роботу підрозділів ЗСУ, які захищають наше небо", - розповів він.

Крім того, за словами президента, обговорили кроки подальшої деокупації українських територій. А також - процес ліквідації руйнувань, завданих ракетними обстрілами Росії та захист об’єктів критичної інфраструктури.

"Наостанок обговорили підготовку нашого війська до зими. Вистоїмо, переможемо!" - пообіцяв Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав західних союзників терміново зібрати засідання країн G7, аби обговорити масований обстріл України 10 жовтня.

Також Зеленський провів телефонні переговори із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

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Володимир Зеленський