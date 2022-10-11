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Зеленский провел Ставку: стали известны ключевые вопросы

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 октября, провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Участники обсудили актуальную ситуацию на передовой и дальнейшую деоккупацию территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Состоялось очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Рассмотрели ряд важных вопросов. Прежде обсудили ситуацию на передовой и отметили качественную работу подразделений ВСУ, которые защищают наше небо", - рассказал он.

Кроме того, по словам президента, обсудили шаги по дальнейшей деоккупации украинских территорий. А также процесс ликвидации разрушений, нанесенных ракетными обстрелами России и защиту объектов критической инфраструктуры.

"Напоследок обсудили подготовку нашего войска к зиме. Выстоим, победим!" - пообещал Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал западных союзников срочно собрать заседания стран G7, чтобы обсудить массированный обстрел Украины 10 октября.

Также Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

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Владимир Зеленский