Зеленський провів Ставку: стали відомі ключові питання
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 жовтня, провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Учасники обговорили актуальну ситуацію на передовій та подальшу деокупацію території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови держави.
"Відбулося чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Розглянули низку важливих питань. Передусім обговорили ситуацію на передовій і відзначили якісну роботу підрозділів ЗСУ, які захищають наше небо", - розповів він.
Крім того, за словами президента, обговорили кроки подальшої деокупації українських територій. А також - процес ліквідації руйнувань, завданих ракетними обстрілами Росії та захист об’єктів критичної інфраструктури.
"Наостанок обговорили підготовку нашого війська до зими. Вистоїмо, переможемо!" - пообіцяв Зеленський.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав західних союзників терміново зібрати засідання країн G7, аби обговорити масований обстріл України 10 жовтня.
Також Зеленський провів телефонні переговори із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
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