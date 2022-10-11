Зеленський провів Ставку: стали відомі ключові питання

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 жовтня, провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Учасники обговорили актуальну ситуацію на передовій та подальшу деокупацію території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови держави.