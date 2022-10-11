Зеленский провел Ставку: стали известны ключевые вопросы

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 октября, провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Участники обсудили актуальную ситуацию на передовой и дальнейшую деоккупацию территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.