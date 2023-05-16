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Зеленський провів Ставку після турне. Серед тем - боєприпаси і боєготовність бригад

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Київ, Вівторок 16 травня 2023 12:37
Зеленський провів Ставку після турне. Серед тем - боєприпаси і боєготовність бригад Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час якої було обговорено питання розподілу боєприпасів та перевірка боєготовності новостворених бригад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

"Перша справа після повернення до Києва - Ставка. Заслухав керівників ОСУВів про перебіг бойових дій на їхніх ділянках фронту", - написав Зеленський.

За його словами, також було розглянуто загальну оперативну обстановку й дані розвідок.

"Скоригували графік постачання озброєння та боєприпасів. Їхній розподіл по бойових частинах та резервах. Заслухали результати перевірки боєготовності новостворених бригад", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський здійснив велике турне країнами Європи, він відвідав Італію, Німеччину, Францію та Велику Британію. Після чого глава держави заявив, що повертається до України з новими оборонними пакетами.

Більш детально про турне президента можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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