Зеленський провів Ставку: говорили про плани росіян та ситуацію на фронті

На засіданні Ставки заслухали інформацію про оперативну обстановку на передовій. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця", "Таврія", "Одеса", "Північ" доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності.

Представники розвідки поінформували про ймовірні дії російських окупантів у найближчий період.

Учасники також розглянули питання щодо забезпечення українських військових озброєнням та боєприпасами, зокрема власного виробництва. Вони проаналізували стан виконання контрактів з українськими виробниками та перспективи нарощування власного виробництва всіх типів ракет і боєприпасів.

До того ж, продовжили розгляд питання про комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад.

У засіданні взяли участь керівник ОП Андрій Єрмак, начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар РНБО Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени Кабміну, очільники силових відомств та правоохоронних органів.

Нагадаємо, за даними ISW росіяни посилюють артобстріли та готують лінії оборони на півдні України.

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