Росіяни посилили артилерійські удари на півдні України: карти боїв ISW

Росіяни посилюють артилеристські обстріли на півдні України та посилюють там лінії оборони, готуючись до можливого українського контрнаступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Луганській та Харківській областях

16 квітня російські війська здійснили обмежені наземні удари на південь від Кремінної. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Діброви (5 км на південний захід від Кремінної), Григорівки (9 км на південь від Кремінної), Білогорівки (10 км на південь від Кремінної), Білогорівки (10 км на південь від Кремінної) та Спірного (25 км на південь від Кремінної).

Російський військовий блогер стверджував, що російські сили здійснили невдалі наземні атаки поблизу Торського (14 км на захід від Кремінної) та Невського (18 км на північний захід від Кремінної), а українські сили частково відбили позиції біля Білогорівки.

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що чеченські спецназівці "Ахмат" протягом п'яти невизначених днів відбивали українські контратаки біля Білогорівки, а потім "виходили з оточення".

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий 16 квітня повідомив, що російські війська найбільше використовують бронетехніку на напрямку Куп’янськ-Лиман і що на цьому рубежі діють звичайні сили РФ, переважно мобілізовані.

Череватий також повідомив, що українські сили знищили три танки Т-72, один БТР-80, одну БМП-2, одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину БРЕМ-1 і один літак Су-25. Міністерство оборони Великобританії повідомило, що російські повітряно-десантні сили (ВДВ), ймовірно, включили термобаричну артилерію ТОС-1А в операції поблизу Кремінної. 15 квітня російський "воєнкор" заявив, що формування "Каскад" БАРС (Бойового резерву Росії) діє на лінії Сватове-Кремінна.

Бої на Добасі

Російські сили продовжували наземні атаки в Бахмуті та його околицях 16 квітня. Український Генштаб повідомив, що російські війська атакували Бахмут і що українські сили відбили російські війська на захід від Бахмута біля Хромового (безпосередньо на захід) та Іванівського (6 км на захід).

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що російські війська викидають на фронт штрафників, тоді як звичайні сили більш обережні. Російські військові блогери стверджували, що російські війська просунулися в північному, центральному та південному Бахмуті, в тому числі на південь від заводу АЗОМ у центрі Бахмута, 15 квітня.

Ще один "воєнкор" заявив, що російські війська здійснили невдалі атаки на північний, західний і південний Бахмут. Один військовий блогер намагався виправдати затримку захоплення Бахмута як навмисну операцію з метою відволікти українські сили до тих пір, поки Україна бажає захищати Бахмут.

Він також заявив, що українські війська відійшли до трьох мікрорайонів на заході Бахмута. Геолокаційні кадри показують, що російська 132-а мотострілецька бригада (1-й армійський корпус) нещодавно діяла на південь від Бахмута поблизу Майорська.

16 квітня російські війська здійснили наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські наземні атаки поблизу Авдіївки, Новокалинового (8 км на північ від Авдіївки), Північного (5 км на захід від Авдіївки), Водяного (8 км на південний захід від Авдіївки), Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) та Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки).

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська наступали біля Степового (3 км на північний захід від Авдіївки), Сіверного та Первомайського, а також атакували поблизу Новомихайлівки (10 км на південний захід від Донецька), Побєди (5 км на північний захід від Донецька) та в західній Мар’їнці 15 квітня. Його колега стверджував, що російські війська атакували Керамік (7 км на північ від Авдіївки) і Первомайське та просунулися вздовж траси H-20 Костянтинівка-Донецьк на схід від Авдіївки.

16 квітня російські війська не здійснювали жодних підтверджених або заявлених наземних атак у західній частині Донецької області. Геолокаційні кадри показують, що українські сили досягли незначних успіхів на південний схід від Новосілки Донецької області (36 км на північний схід від Гуляйполя Запорізької області) у невстановлену дату.

"Південна вісь"

Повідомляється, що 16 квітня російські війська посилили артилерійські удари на півдні України. Південне оперативне командування України повідомило, що російські війська посилили артилерійський вогонь на західному (правому) березі Херсонської області та продовжують використовувати керовані авіаційні бомби для ударів по цивільній інфраструктурі.

Південне оперативне командування також зазначило, що російські війська відновили практику використання зенітно-ракетних комплексів С-300 для ураження наземних цілей в глибині українського тилу, і заявило, що російські війська завдали удару С-300 по Баштанському району Миколаївської області з позицій на східному (лівому) березі.

У Генштабі України заявили, що російські війська протягом доби завдали 25 ударів із С-300 по Запорізькій та Миколаївській областях. Зазначається, що ракети "земля-повітря" С-300 є системою низької точності. 16 квітня російські війська додатково здійснили звичайний обстріл уздовж лінії фронту на півдні України.

16 квітня російські та українські джерела повідомили, що російські війська готуються до контрнаступальних дій України на півдні України. Український мер Енергодару Дмитро Орлов заявив, що російські війська риють траншеї, мінують територію, евакуюють жителів Енергодару та посилюють практику розкрадання приватного майна під час їхнього виїзду.

Російський військовий блогер попередив, що українські сили зосереджуються в населених пунктах на західному (правому) березі Дніпра в Херсонській області для можливої спроби переправи через річку. Завідувач кафедри ВМС УНУ Степан Яким'як припустив, що Чорноморський флот РФ може евакуюватися з окупованого Кримського півострова для підготовки до можливого контрнаступу України.