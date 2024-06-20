Зеленський провів Ставку по енергетиці: що вирішили

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Вона була присвячена ситуації з енергетикою в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він розповів у своєму Telegram-каналі.

За словами президента, на Ставці було заслухано доповіді прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра енергетики Германа Галущенка, голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова та командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

"Рішенням Ставки доручили уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами", - написав Зеленський.

Він також доручив уряду розробити стратегію розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави. Президент заявив, що усі громадські та адміністративні будівлі мають бути обладнані енергоощадними технологіями.

"Сонячні панелі, смартлічильники та установки зберігання енергії якнайшвидше мають з’явитися в кожній школі, у кожній лікарні. Обласним військовим адміністраціям доручили проконтролювати це на місцевому рівні", - розповів президент.

Він зауважив, що наразі йде активна підготовка до наступного опалювального сезону та відновлення тієї інфраструктури, яку можна відновити.

"Будуємо комплексний захист з інженерних споруд, систем РЕБ та ППО. Працюємо з партнерами над додатковими системами Patriot. Робимо все, щоб російські спроби шантажувати теплом та світлом провалилися", - підкреслив Зеленський.

Відключення світла в Україні

Після нападів Росії на теплові та гідроелектростанції в Україні стало актуальним питання дефіциту електроенергії, що змусило владу вводити графіки відключень світла.

Пізніше представники "Укренерго" попередили, що середина літа може стати найбільш складною періодом для енергосистеми.

Також Кабінет міністрів України розширив сферу дії кредитної програми "5-7-9". До неї включать отримання коштів на будівництво та облаштування газотурбінних, газопоршневих та біогазовихгенераційних установок.

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