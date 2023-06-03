Кулеба закликав партнерів швидше вводити санкції проти виробників дронів і ракет у РФ

Україні доведеться просити пояснення у деяких країн, чому вони не хочуть застосовувати санкції проти російських компаній, які виробляють дрони і ракети, якими РФ обстрілює нашу державу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

Керівник МЗС повідомив, що Україна передала державам-партнерам перелік із 36 компаній військово-промислового комплексу РФ, які причетні до виробництва повітряних засобів ураження, та просила запровадити обмеження щодо них.

Однак, зі слів Кулеби, під санкції потрапила лише мала частина компаній. Не дивлячись на те, що Україна досі стикається із безперервними атаками дронів та ракет з боку Російської Федерації, а люди, ледь не щодня не можуть спати через повітряні тривоги.

"Нехай тоді колеги пояснюють публічно своїм громадянам, громадянам України, в чому проблема застосувати санкції проти російського заводу, який клепає ракети, якими вбивають українців? Цікаво буде почути, які бізнес-інтереси і політичні інтереси перебувають під загрозою від запровадження санкцій проти російських підприємств, які вироблять ракети і дрони" - зазначив голова МЗС.

Санкції проти Росії

Лідери країн Великої сімки (G7) під час саміту в Хіросімі підтвердили свою відданість санкціям проти РФ, зокрема вони обмежать експорт промислового обладнання, інструментів та технологій, корисних для військових дій Росії, а також її прибутки від торгівлі металами та алмазами.

Також, Європейський союз готує 11-й пакет санкцій проти Росії, який спрямований на боротьбу з обходом діючих обмежень.