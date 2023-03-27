Зеленський провів спеціальну нараду з військовими: що обговорили

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Сьогодні була нарада з військовими – спеціальна військова зустріч, особливе коло учасників. Провів також наради із сектором безпеки, із розвідкою. Оборона, посилення нашого захисту – причому як від зовнішньої загрози, так і від внутрішніх загроз. Готуємо наші відповідні кроки", - заявив Президент України.

За його словами, постійно, незмінно максимум уваги приділяється ситуації на передовій. Жорстоким боям, які щодня забирають життя наших людей і щодня потребують незмінної мобілізованості нашої держави та суспільства.