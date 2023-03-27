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Зеленський провів спеціальну нараду з військовими: що обговорили

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду із військовими з особливим колом учасників, на якій обговорили питання оборони країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Сьогодні була нарада з військовими – спеціальна військова зустріч, особливе коло учасників. Провів також наради із сектором безпеки, із розвідкою. Оборона, посилення нашого захисту – причому як від зовнішньої загрози, так і від внутрішніх загроз. Готуємо наші відповідні кроки", - заявив Президент України.

За його словами, постійно, незмінно максимум уваги приділяється ситуації на передовій. Жорстоким боям, які щодня забирають життя наших людей і щодня потребують незмінної мобілізованості нашої держави та суспільства.

Раніше ми писали, що 24 березня президент України Володимир Зеленський видав указ про зміни у складі Ради національної безпеки та оборони України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що під час минулої Ставки було порушено питання про перебіг бойових дій у найскладніших точках фронту.

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