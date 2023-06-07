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Зеленський провів селектор щодо Каховської ГЕС: обговорили евакуацію людей та збитки

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Середа 07 червня 2023 12:52
Зеленський провів селектор щодо Каховської ГЕС: обговорили евакуацію людей та збитки Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду, на якій, зокрема, обговорювалися наслідки підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.

На нараді доповідав новопризначений керівник штабу з подолання наслідків катастрофи міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він вже перебуває на місці.

Зокрема, учасники наради обговорили евакуацію людей з підтоплених населених пунктів. Також порушували питання термінового забезпечення питною водою мешканців та довготривалі рішення для населених пунктів, які живилися з водосховища. Окремо поговорили про оцінку збитків та екологічну шкоду.

При цьому президент зауважив, що російські окупанти повністю провалили евакуацію на лівому березі Херсонської області, який тимчасово знаходиться під їхнім контролем. З огляду на це Україна буде звертатися до міжнародних організацій.

На нараді розглянули ситуацію на фронті. Зокрема, вивчили дані розвідки, а також забезпечення технікою та боєприпасами наших військових.

Також учасники обговорили проміжні підсумки інспекції укриттів по Україні. За словами Зеленського, на жаль, дані невтішні.

Підрив Каховської ГЕС

Вчора вночі окупанти підірвали Каховську ГЕС, вона повністю зруйнована та не підлягає відновленню.

В українській розвідці зазначили, що Росія дуже довго готувалась до підриву дамби. До того ж, США мають розвіддані, що підтверджують провину Росії в підриві ГЕС.

Через підрив дамби вода почала затоплювати правий та лівий берег Херсонської області, є загроза затоплення для 80 населених пунктів.

Детальніше про наслідки техногенної катастрофи читайте у матеріалі РБК-Україна.

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