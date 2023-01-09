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Зеленський провів розмову з новообраним президентом Словенії: про що говорили

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Україна, Понеділок 09 січня 2023 15:58
Зеленський провів розмову з новообраним президентом Словенії: про що говорили Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

У понеділок, 9 січня, глава держави Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новообраним президентом Словенії Наташею Пірц Мусар. Обговорили оборонну співпрацю та формулу миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента.

"Провів першу телефонну розмову з новообраною президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар. Обговорив із нею оборонну співпрацю, запросив узяти участь у реалізації формули миру. Подякував за підтримку європейської інтеграції України. Запросив до Києва з візитом", - написав Зеленський.

Нагадаємо,у другому турі виборів президента Словенії, що відбувся у неділю, 13 листопада 2022 року, перемогла безпартійний кандидат, адвокат Наташа Пірц Мусар, яка дотримується лівоцентристських поглядів.

Додамо, 22 грудня вона склала присягу президента.

Також раніше ми писали, що Словенія передала Україні партію із 28 танків М-55 для потреби армії.

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