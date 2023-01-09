Зеленський провів розмову з новообраним президентом Словенії: про що говорили
У понеділок, 9 січня, глава держави Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новообраним президентом Словенії Наташею Пірц Мусар. Обговорили оборонну співпрацю та формулу миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента.
"Провів першу телефонну розмову з новообраною президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар. Обговорив із нею оборонну співпрацю, запросив узяти участь у реалізації формули миру. Подякував за підтримку європейської інтеграції України. Запросив до Києва з візитом", - написав Зеленський.
Нагадаємо,у другому турі виборів президента Словенії, що відбувся у неділю, 13 листопада 2022 року, перемогла безпартійний кандидат, адвокат Наташа Пірц Мусар, яка дотримується лівоцентристських поглядів.
Додамо, 22 грудня вона склала присягу президента.
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