Зеленський провів розмову з новообраним президентом Словенії: про що говорили

У понеділок, 9 січня, глава держави Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новообраним президентом Словенії Наташею Пірц Мусар. Обговорили оборонну співпрацю та формулу миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента.