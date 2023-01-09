Зеленский провел разговор с новоизбранным президентом Словении: о чем говорили
В понедельник, 9 января, глава государства Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с новоизбранным президентом Словении Наташей Пирц Мусар. Обсудили оборонное сотрудничество и формулу мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента.
"Провел первый телефонный разговор с новоизбранной президентом Словении Наташей Пирц Мусар. Обсудил с ней оборонное сотрудничество, пригласил принять участие в реализации формулы мира. Поблагодарил за поддержку европейской интеграции Украины. Пригласил в Киев с визитом", - написал Зеленский.
Напомним, во втором туре выборов президента Словении, состоявшемся в воскресенье, 13 ноября 2022 года, победила придерживающаяся левоцентристских взглядов беспартийный кандидат, адвокат Наташа Пирц Мусар.
Добавим, 22 декабря она приняла присягу президента.
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