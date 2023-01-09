Зеленский провел разговор с новоизбранным президентом Словении: о чем говорили

В понедельник, 9 января, глава государства Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с новоизбранным президентом Словении Наташей Пирц Мусар. Обсудили оборонное сотрудничество и формулу мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента.