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Словенію вперше очолила жінка-президент

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Словенія, Четвер 22 грудня 2022 23:01
Словенію вперше очолила жінка-президент Фото: президент Словенії Наташа Пірц Мусар (facebook.com/natasa.pircmusar)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 22 грудня, Наташа Пірц Мусар, яка була обрана президентом Республіки Словенія у другому турі президентських виборів 13 листопада, склала присягу президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTV SLO.

Пірц Мусар на урочистому засіданні парламенту з нагоди Дня незалежності та єдності поклялася, що буде поважати конституційний лад, що діятиме по совісті та працюватиме всіма силами на благо Словенії.

Вона стала першою в історії країни жінкою-президентом, а її перемога посилила ліберальний блок політичних сил у Словенії після перемоги лівоцентристів на парламентських виборів, які проходили у квітні. До обов'язків президента вона приступить вже в п'ятницю, 23 грудня.

Новий президент підкреслила, що завжди виступала і буде виступати за верховенство права, фундаментальні права людини та автономію державних підсистем.

"Поліція, армія, дипломатія, охорона здоров’я та освіта є нашою власністю. Ось чому ми маємо дбати про те, як ці підсистеми обробляються. Ми всі маємо знати, де політика має зупинитися, і кожного дня ми маємо знову усвідомлювати, що підсистеми служать перш за все нам, мешканцям, а не владі", - наголосила вона.

Нагадаємо, міністр оборони Словенії Мар'ян Шарець відвідав Київ. У ході візиту він провів переговори зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим.

Раніше ми писали, що Наташа Пірц Мусар перемога в другому турі виборів, набравши понад 50 відсотків голосів.

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